Схватка лося и волка попала на видео

Видео: Dan Nystedt / YouTube

Канадец Дэн Найстедт (Dan Nystedt) стал свидетелем битвы волка и лося на озере в Северном Онтарио. Ролик был опубликован на YouTube-канале Dan Nystedt.

На видео, которое набрало более 95 тысяч просмотров, волк нападает на стоящего на мелководье лося и вцепляется зубами в ногу жертвы. После продолжительной схватки, во время которой испуганное травоядное пыталось утопить нападавшего, сохатому удалось вырваться — он попытался спастись от преследования и поплыл вглубь озера.

В комментариях под роликом зрители поблагодарили интернет за возможность смотреть на дерущихся животных. «Такое случается в лесах каждый день. Как же повезло, что интернет позволяет нам наблюдать за подобным, сидя в кресле со стаканчиком клубничного милкшейка», — заявил один из них, отметив, что природа гораздо красивее в HD-качестве.