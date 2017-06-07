«Схватку» гиперполиглотов назвали самым интересным видео в интернете

Видео: Wouter Corduwener / YouTube

Нидерландский художник, видеоблогер и полиглот Ваутер Кордюэнер (Wouter Corduwener) устроил языковую битву с другим гиперполиглотом из Македонии по имени Заансе Сханс (Zaanse Schans). На своей YouTube-странице Кордюэнер выложил ролик, в котором во время разговора мужчины в общей сложности сменили 21 язык. Это вызвало восторг у посмотревших видео пользователей сервиса.

По словам влогера, его собеседник владеет 35 языками, однако они решили поговорить только на 15, которыми владеют оба. Знание еще шести Сханс продемонстрировал самостоятельно.

Среди языков, появляющихся в ролике, есть и русский. Он звучит на 3-й минуте 42-й секунде. «Ваш русский потрясающ», — отметил один из комментаторов видео. Среди сотен комментариев встречается множество восхищенных отзывов. Некоторые пользователи назвали видео самым интересным из увиденных в жизни.