Эпичная битва двух жуков попала на видео

Видео: sansyokumedaka / Instagram

Пользователь Twitter из Японии под ником sansyokumedaka опубликовал ролик, в котором два внушительных размеров жука вступили в схватку.

Видео быстро стало вирусным: за короткое время его посмотрели более 8,6 миллиона человек, а твит, в свою очередь, собрал почти 150 тысяч лайков. На кадрах видно, что насекомые, схлестнувшиеся в битве, оказались разных размеров: более крупный, хоть и с трудом, но поборол сородича и прогнал с места.

Ролик также опубликовал популярный Instagram-аккаунт 9gag, где менее чем за сутки собрал почти пять миллионов просмотров. В комментариях одни пользователи восторгались тем, с каким рвением жуки вступили в битву, а другие призывали остановить насилие и не устраивать драки.

Автор видео sansyokumedaka также ведет Instagram-аккаунт, полностью посвященный разным видам жуков.

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