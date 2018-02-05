Битва двух голов одной змеи попала на видео

Змея с головой на каждом конце тела удивила китайца и попала на видео. На необычный ролик обратило внимание издание QingYuan News.

Рептилию обнаружил житель Китая по фамилии Янг (Yang) во время послеобеденной прогулки по парку в городе Циньюань провинции Гуандун. По словам мужчины, 20-сантиметровая змея вела себя очень странно и поэтому привлекла его внимание. Змея выглядела так, будто у нее две головы и обе они борются за контроль над телом рептилии.

Один из сотрудников лесных хозяйств Циньюаня заявил изданию, что, возможно, на видео запечатлена Calamaria septentrionalis — разновидность ужей, которая наиболее распространена во Вьетнаме. Ее хвост очень напоминает голову и по размеру, и по окрасу. Поэтому таких ужей часто принимают за двухголовых змей. Но определить, была ли змея на видео действительно с двумя головами, невозможно, так как Янг отпустил рептилию.

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