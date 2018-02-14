Самая одинокая лягушка на свете воспользовалась сайтом знакомств

Ученые пытаются найти подругу самцу боливийской лягушки по имени Ромео на сайте знакомств. Как сообщает издание TheJournal, он остался последним известным представителем своего вида.

Исследователи приурочили сбор денег на поиск потенциальной партнерши для десятилетнего самца лягушки вида Sehuencas Ромео ко Дню святого Валентина. «Мы не хотим, чтобы он потерял надежду», — отметил специалист по сохранению вымирающих видов Артуро Муньес (Arturo Munoz) из природоохранной организации Global Wildlife Conservation.

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Ученые разместили объявление о сборе денег на сайте знакомств Match и сайте организации. На собранные средства ученые планируют организовать десять экспедиций, в ходе которых исследователи будут искать самок лягушек во всех ручьях и реках Боливии. По словам Муньёса, подойдут даже головастики. Также ученые будут брать образцы воды, чтобы найти в них ДНК лягушек Sehuencas.

Лягушки этого вида живут примерно 15 лет, и Ромео может ждать пару не больше пяти лет. «Когда мы подобрали его десять лет назад, мы знали, что этот вид, как и любые земноводные в Боливии, находится на грани вымирания, но мы и представить не могли, что не сможем найти ему самку за столько времени», — рассказал Муньес.

По его словам, с годами Ромео все реже и реже издает брачное кваканье. В целом он ведет себя очень застенчиво: постоянно сидит за камнями в своем террариуме и показывается только во время кормежки. Больше всего он любит червей и улиток.

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