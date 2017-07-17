Одинокая корова мечтает познакомиться

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Фото: Reuters

Кения переживает одну из самых страшных засух в истории. Жители страны умирают от жажды, а палящее солнце уничтожает урожай кукурузы и скот. Пока другие государства пытаются помочь африканской стране деньгами, местные стартаперы поняли, что побороть смертельную засуху можно и с помощью высоких технологий. «Лента.ру» разбиралась, как Tinder для коров и социальная сеть для фермеров стали надеждой на спасение для целой нации.

Битва за воду

Смертельная засуха буквально перекроила весь быт Кении. Еще недавно большая часть земли принадлежала фермерам, теперь фермы стремительно исчезают. Государство пытается поддерживать сельское хозяйство, но мелкие предприниматели, которых в Кении большинство, существенной поддержки не получают.

В январе появилась ужасающая новость: от жажды погиб житель деревни Тириоко, после чего обитатели нескольких кенийских деревень в округе Баринго бросили свои дома и отправились странствовать в поисках воды. Люди справедливо рассудили, что у них больше шансов выжить, если постоянно двигаться, а не ждать, когда погода наладится.

Кенийцы разбивают лагеря у реки — точнее, того, что от нее осталось, и там дожидаются помощи. Вблизи скважин организуются целые поселения, и страждущие часами наблюдают, как вода по каплям медленно стекает в ведра.

Еще недавно у сельских жителей в хозяйстве имелся рогатый скот, но сейчас большая часть животных погибла, а оставшиеся настолько истощены, что не дают ни молока, ни мяса.

В СМИ появляется информация, что в самые засушливые районы правительство отправляет грузовики с едой и цистерны с водой, но сельчане этому искренне удивляются: похоже, помощь до них просто не доходит.

Накодить на спасение

Элдорет, город на западе Кении, — одно из немногих мест, куда засуха пока не добралась. Город до сих пор славится рекордными показателями по выращиванию кукурузы и добыче молока. Но связи фермеров друг с другом давно нарушены, поскольку одни лишились своих хозяйств, а другие не могут найти тех, кто смог бы купить их урожай.

Здесь каждый год проходит мероприятие под названием Hack4Farming, в котором участвуют жители разных провинций Кении. Их главная задача — создать стартап, который помог бы решить проблему с засухой и вымиранием фермерских хозяйств.

Многие участники прибыли в Элдорет с уже готовыми проектам. К примеру, в хакатоне поучаствовала бывший студент-медик Патрисия Лагат, которая увлеклась выращиванием маракуйи и созданием приложений для фермеров. Ее проект Kuza объединяет людей, которые занимаются сельским хозяйством. В приложении можно получить самую последнюю информацию об актуальных ценах и разных лайфхаках для выращивания урожая.

Среди работ, представленных на хакатоне, также засветился «Uber для удобрений»: приложение, которое показывает фермерам ближайших поставщиков удобрений и кормов, с рейтингом и комментариями других клиентов. Жюри также отметило сервис, который можно назвать «Tinder для рогатого скота»: каждая корова в нем имеет собственный профиль, и владельцы животных могут подбирать им пару, чтобы избежать скрещивания родственных особей.

На сельское хозяйство приходится около 30 процентов от общего ВВП Кении, и технологичные стартапы в основном направлены на поддержание этой сферы. Многие фермеры, которые по совместительству обучились программированию, признаются: выращивать кукурузу в отдельных частях страны до сих пор возможно, но вот продать ее зачастую трудно. Этот продукт до сих пор является самым популярным среди хозяйств, и в Элдорете, к примеру, власти пытаются приучить фермеров к другим растениям, раздавая семена авокадо, макадамии и бананов.

Еще одна стихийная «кремниевая долина» образовалась в кенийской столице Найроби — именно там несколько лет подряд до 2016 года проводились соревнования среди местных программистов. Один из самых успешных проектов — Markit Opportunity — прославился далеко за пределами Кении, поскольку смог сделать практически невозможное: связать все мелкие хозяйства с крупными покупателями и экспортерами.

Сервис наладил коммуникацию в трех направлениях. Во-первых, фермеры, вне зависимости от размера их хозяйств, всегда могут связаться с агентами через личные сообщения, а те, в свою очередь, имеют доступ как к маленьким магазинам, так и к огромным корпорациям. Основатель стартапа Эшли Кинг-Бишоп догадался, что крупные супермаркеты в США с удовольствием купят отборный красный лук или стручковую фасоль. Для этого нужно лишь рассказать «крупняку», что где-то в Кении существуют толпы людей, которые старательно собирают урожай, но деть его попросту некуда.

Еще одно направление — управление поставками и заказами в режиме онлайн. Многочисленные агенты с помощью приложения на Android постоянно обновляют информацию о том, сколько фермеров и покупателей им удалось привлечь. Все действия видны другим участникам длинной цепочки, и каждый знает, каков объем рынка, какие овощи сейчас в цене и как не продешевить с продажей.

И, что сам основатель считает важным прорывом, приложению удалось «подсветить» работу женщин. Кенийки в основном занимаются самой грязной работой: стандартное полив-сбор — и так до бесконечности. И, как это часто бывает, тяжелый труд — наиболее низкооплачиваемый, а труженицы даже не подозревают, что за такую работу могут заплатить чуть больше, чем копейки.

Говоря о важности женского труда, стартаперы прежде всего задумываются о том, что повышение зарплат трудящимся с самого низа этой длинной и запутанной цепочки может существенно улучшить качество жизни во многих регионах.

После запуска сервис быстро разошелся по крупным игрокам рынка. Согласно данным кенийского правительства, у 88 процентов граждан есть мобильные телефоны, и они охотно обучаются использовать его в полную силу.

Все это выявило поразительную вещь: ответственные хозяйственники, которые год за годом выращивали высококачественный товар, смогли требовать за него реальную цену. Раньше скромные сельчане радовались любому покупателю и даже не подозревали, что их кукуруза и бананы достойны чуть большего, чем символической платы.

До появления Markit Opportunity магазины, особенно зарубежные клиенты, побаивались связываться с кенийскими частниками, поскольку не могли проверить весь урожай и в общем-то не хотели тратить время на подобные трудности. С появлением агентов стартапа все плантации, от самых маленьких до огромных, взяты под контроль, и покупателям не нужно заботиться о качестве поставляемой еды.

Помощь в вакууме

В январе этого года президент Кении объявил, что в стране национальная катастрофа. Это привлекло внимание, многие граждане других государств бросились помогать кенийцам, но, по признаниям местных жителей, это не изменило ситуацию ни с засухой, ни с сельским хозяйством.

К примеру, Китай подписал с Кенией соглашение о покупке местных манго, а Индия предложила кредит на 500 миллионов долларов для улучшения кенийских ферм и выразила готовность скупать зерно у производителей.

При этом многие зарубежные технологии просто непригодны для местных фермеров. Все то оборудование, которое жертвуется на поднятие сельского хозяйства, не доходит до мелких хозяйств, а их в Кении — около 70 процентов. Но даже если местное производство получает хоть какое-то оборудование, оно оказывается непригодным: союзники отправляют его для крупных хозяйств, что мелким фермерам просто не нужно.

Местные стартаперы, наводнившие пока еще не тронутые катастрофой места, кажется, знают, что нужно для возрождения сельского хозяйства, и готовы создать собственную Кремниевую долину. Это привлекает инвесторов из других стран, а значит, деньги не на теоретическую помощь, а на конкретные нужды кенийцев.

Энтузиазм африканской страны, которая после появления в ней доступного интернета смогла за несколько лет перейти на высокие технологии, заметил и глава китайского гиганта Alibaba Джек Ма.

Свой первый визит в Африку он решил начать с Кении, где планирует побеседовать с молодыми предпринимателями об онлайн-торговле. Похоже, он понял, что если молодые люди могут придумать, как с помощью сервисов и приложений победить смертоносную засуху, то, возможно, за ними и есть будущее.

Анастасия Евтушенко

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