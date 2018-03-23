Кукабара съела змею заживо перед камерой

Видео: ABC News

Житель австралийского населенного пункта Тевантин, штат Квинсленд, снял на видео кукабару, которая пожирала змею у него перед домом. Об этом сообщает ABC News.

Уильям Уотсон (William Watson) утверждает, что его внимание привлек раздающийся со двора стук. На заборе сидела птица с извивающейся в клюве змеей и время от времени ударяла ею о доску. Чтобы доесть добычу, кукабаре понадобилось около десяти минут.

По словам Уотсона, он нередко замечает во дворе кукабар, но никогда не встречал ничего подобного. «Такое не каждый день увидишь», — говорит он.

Кукабары (гигантские зимородки) гнездятся в Австралии и на Новой Гвинее. Эти птицы питаются насекомыми, а также грызунами, ящерицами и змеями, в том числе ядовитыми. Они известны своими криками, которые напоминают человеческий хохот. Длина смеющейся кукабары составляет 45-47 сантиметров.

В 2010 году сообщалось, что 35-летний Завер Ратход из индийской деревни Бхатпор на спор проглотил убитую им ядовитую змею, которая ужалила его знакомого. После этого мужчине потребовалось промывание желудка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!