Змея съела побежденную в схватке змею и срыгнула ее

foxnews.com

Австралийка сняла на видео драку двух змей, одна из которых в результате съела другую. На ролик обратил внимание портал News.com.

Элизабет Уильямс (Elizabeth Williams) запечатлела борьбу между сетчатой коричневой змеей и тигровой змеей в деревне Нанелла штата Виктория. На видео коричневая змея обвила кольцами свою противницу. Как только та умерла, победительница тут же начала поедать ее, не ослабляя хватки.

«Это было потрясающе, я понятия не имела, что змеи дерутся между собой, не говоря уже о поедании друг друга», — поделилась впечатлениями Уильямс. По ее словам, зрители реагировали на ролик по-разному: одни восхитились, другие испугались, некоторые и вовсе сказали, что больше никогда не приедут в Нанеллу.

Вызванный змеелов поймал коричневую сетчатую змею и забрал то, что осталось от тигровой. Он объяснил, что пресмыкающееся не смогло переварить слишком большую добычу, поэтому срыгнуло.

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