Макак-крабоед укусил туриста ради сумки

dailymail

На Бали туриста укусил макак-крабоед и попытался украсть его сумку. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике, снятом в заповеднике «Священный лес обезьян» в городе Убуд, мужчина фотографируется с сидящей на плечах обезьяной. По завершении съемки животное слезает с него и пытается сорвать сумку с плеча туриста. Когда он наклоняется, чтобы ее поднять, макак кусает его за правую руку.

По словам оператора, мужчина немедленно покинул заповедник. Неизвестно, насколько сильно повреждена его рука.

Макаки-крабоеды, или яванские макаки, — небольшие обезьяны, длина тела которых достигает 60 сантиметров, а хвоста — полуметра. Это третий по распространенности вид приматов после людей и макак-резусов.

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