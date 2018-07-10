Неблагодарная обезьяна повалила ударом кормившую ее девочку

Видео: news.cgtn.com

В Китае девочка с матерью кормила обезьяну, получила от нее по лицу и упала. На видео инцидента обратил внимание местный информационный портал CGTN.

На ролике животное поначалу с удовольствием принимает угощение с рук женщины. Однако после того, как она на секунду спрятала еду, дразня обезьяну, зверь приходит в ярость и бьет ребенка по лицу. Удар оказывается столь сильным, что девочка плашмя падает на землю и кричит.

Неизвестно, сильно ли пострадал ребенок во время инцидента.

В апреле турист в Китае попытался столкнуть макаку-резуса с перил моста в воду и получил сдачи. Разъяренное животное мгновенно забралось обратно и побежало вместе с сородичем за обидчиком, пытавшимся укрыться в храме. По словам священника, когда макак удалось отцепить от мужчины и выгнать из храма, те до крови успели расцарапать ему руки и лицо.

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