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Китаец столкнул обезьяну в воду и пожалел об этом

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В Китае турист попытался столкнуть обезьяну в воду и получил сдачи. На видео инцидента обратил внимание китайский новостной портал Btime.com.

Инцидент произошел у одного из храмов уезда Дэхуа провинции Фуцзянь на востоке страны. Один из туристов подобрался со спины к макаку-резусу, сидевшему на перилах моста, и толкнул его в пруд. Животное закричало и упало, однако за доли секунды забралось обратно, чтобы проучить обидчика. Мужчина попытался скрыться от обезьяны в храме, но она погналась за ним под смех наблюдавших за этим девушек. В погоне к макаку присоединился один из сородичей.

Священник рассказал журналистам, что макаки успели исцарапать лицо и руки туриста до крови, прежде чем их удалось выгнать из храма.

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