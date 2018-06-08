Разъяренный орангутан вступил в схватку с экскаватором

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Разъяренный орангутан вступил в неравную схватку с экскаватором, разрушающим его лес. На видео обратило внимание издание The Mirror.

На ролике, снятом на осторове Борнео, Индонезия, обезьяна забирается на поваленное дерево и нападает на ковш машины. В ответ машинист экскаватора скидывает орангутана на землю. Животное с трудом поднимается и затем пытается забраться в кабину машины.

Видео снято в 2013 году представителями зоозащитной организации International Animal Rescue, но опубликовано только сейчас. Они заявили, что спасли орангутана, но предупредили об опасностях вырубки лесов: «Мы уничтожаем их дом, и они вынуждены переселяться ближе к людям, что часто ведет к межвидовым конфликтам».

По данным WWF, мировая популяция орангутанов сократилась наполовину за последние 60 лет. За последние 20 лет было уничтожено 55 процентов лесов в ареале обитания вида.

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