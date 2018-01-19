Уникальному орангутану-альбиносу сделали собственный остров

Редкий орангутан-альбинос отправится на волю на рукотворный остров, созданный на средства, собранные по краудфандингу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Обезьяну вызволил из плена браконьеров индонезийский «Фонд спасения орангутанов Борнео» в мае 2017 года. Ее назвали Альба — на латыни это слово значит «белый». Это первый и единственный орангутан-альбинос, которого наблюдают ученые, однако они не исключают существования других подобных особей.

Деньги на новый дом для орангутана центр собирал по всему миру. В итоге экологи выкупили кусок джунглей площадью в 10 гектаров и прокопали по его периметру канал, наполнившийся водой из ближайшей реки.

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Пятилетнюю самку альбиноса нельзя просто отпустить на волю, так как из-за необычной внешности она слишком легко может стать добычей охотников. К тому же она очень плохо видит и слышит и подвержена развитию рака кожи, поэтому биологи собираются присматривать за ней. Вместе с Альбой на остров отправят еще три обезьяны, с которыми она подружилась в центре.

За последние 75 лет численность суматранских орангутанов, к которым относится Альба, уменьшилась примерно в четыре раза. Они внесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения.

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