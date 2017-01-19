Орангутан научился пользоваться пилой

Во время съемки передачи Spy in the Wild телеканал «Би-би-си» запечатлел, как самка орангутана использовала ручную пилу для распиливания веток дерева. Сцена была отснята с помощью скрытых камер на острове Калимантан. Съемочную группу поразило, что животное взяло в руки инструмент и стало пилить им дерево.

Также самка орангутана продемонстрировала, как использовала кору дерева в качестве мыла. Предполагается, что обезьяна научились этому от людей, когда наблюдала за их купанием в реке.

Суть документального шоу Spy in the Wild заключается в подселении к животным их роботизированых копий, которые следят за их реакцией. Также эти роботы позволили осуществить съемку с очень близкого расстояния. В первом эпизоде группа серых лангуров оплакивает «смерть» робота, замаскированного под их сородича.