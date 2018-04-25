Обезьяна в человеческом обличье напугала прохожих

В Индонезии водитель заснял обезьяну-попрошайку, переодетую в маленькую девочку. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на одной из дорог в городе Богор. На ролике маленькая обезьяна, привязанная за шею к столбу у обочины дороги, протягивает водителям ведро в попытке собрать деньги. Животное было одето в розовый комбинезон и огромную маску девочки в солнцезащитных очках. Действие происходило под музыку.

Видео широко разошлось в социальных сетях. Большинство пользователей пожалело обезьяну, некоторых из них происходящее не на шутку испугало.

Выступления обезьян в масках считаются традиционными уличным действием в Индонезии. Обычно животные танцуют или ездят на велосипеде. В 2013 году подобные развлечения были запрещены в столице страны Джакарте. Многие из спасенных тогда зоозащитниками животных не смогли вернуться к нормальной жизни в лесу из-за тяжелых физических и психологических травм.

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