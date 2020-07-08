Обезьяна попыталась раздеть туристку и попала на видео

На индонезийском острове Бали макак-крабоед попытался раздеть британскую туристку и попал на видео, которое снимала ее подруга. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 38-летняя Джилл Портер (Jill Porter) из Северной Ирландии посещала Лес обезьян в Убуде. Стоило женщине сесть на скамейку, как ей на колени прыгнул небольшой макак. Сначала обезьянка пыталась расстегнуть ее шорты, затем заглянула ей под майку и дернула за волосы.

Портер утверждает, что поначалу была в ужасе, но потом пришла к выводу, что бояться нечего. «Думаю, обезьяны могли быть голодными и просто искали еду», — предположила она.

Макаки-крабоеды — небольшие обезьяны, которые вырастают до 60-65 сантиметров в длину и весят до 8,5 килограмма. Они встречаются в равнинных тропических и мангровых лесах, в том числе вблизи человеческих поселений. По данным 2011 года, в Лесу обезьян в Убуде жили более 600 макак-крабоедов.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу диких макак-резус, устраивающую набеги на его двор и крадущую еду для оленей. Обезьяны появились в тех местах в 1938 году по вине капитана прогулочного судна, который хотел придать соседнему парку сходство с африканскими джунглями.

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