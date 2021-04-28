По итогам первого квартала 2021-го спрос на покупку земельных участков в России вырос в 1,4 раза по сравнению с показателем октября-декабря 2020 года и на 16 процентов в годовом выражении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков, россияне бросились скупать землю вопреки несезонному периоду. В основном они выбирали земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), в дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) и участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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Тем временем цены на рынке выросли только на земли промышленного назначения: на 4 процента за квартал, до 94 тысяч рублей за сотку. Земля ИЖС в настоящее время стоит в среднем 42 тысячи рублей за сотку, СНТ/ДНП — 35 тысяч рублей за сотку, что соответствует показателям за аналогичный период 2020-го.

Покупателям не хватает ликвидного предложения, выяснили эксперты: из-за ажиотажа на рынке его объем за квартал снизился на 9 процентов. По мнению специалистов, повышенный спрос на землю обусловлен неустойчивой эпидемиологической обстановкой, а также развитием программы сельской ипотеки.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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