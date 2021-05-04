Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку

Юрист Татьяна Мацукова предупредила российских дачников о штрафах за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Она рассказала РИА Новости, что они, так же, как борщевик и чертополох, входят в число опасных вредителей растений.

По закону дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до 10 тысяч рублей.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — пояснила Мацукова.

Правонарушение заключается в использовании зараженных болезнями семян и в бездействии, когда владелец не убирает сорные растения. Однако юрист добавила, что при несущественности нарушения и крайне малом вреде можно избежать административной ответственности.

Ранее в апреле адвокат Ирина Зуй предупредила, что граждане, забросившие свои дачные участки, могут легко их лишиться. По ее словам, изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.