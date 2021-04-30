Дачников предупредили о подорожании лопат и грабель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитической платформы «Чек Индекс».

По данным аналитиков, садовый инвентарь в апреле в России за год подорожал почти на четверть. Так, цена на лопаты выросла на 23 процента по сравнению с прошлым годом и составила 402 рубля. Грабли же подорожали на 22 процента, в среднем в этом году их можно купить за 250 рублей.

Отмечается, что саженцы тоже подорожали: средняя цена на них составила 478 рублей, что на 32 процента дороже, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Rambler&Co, большинство россиян (43 процента) проведут длинные майские выходные на даче. В то же время Четверть респондентов не воспользуется выходными и продолжит работать по привычному графику.