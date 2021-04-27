Перед длинными выходными в мае россияне резко увеличили траты на один товар. Как сообщает РИА Новости, граждане в несколько раз увеличили покупки семян, поскольку собираются провести свободное время на дачах.

По данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» после того как стало ясно об увеличении майских праздников, продажи семян (с 23 по 25 апреля) выросли на 162 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем активнее всего покупали семена огурцов, редиса, томатов и бобов. А жители Москвы и области чаще покупали цветы: гвоздики, фиалки и другие.

Маркетплейс Ozon констатировал, что покупки семян выросли в 1,3 раза, а товаров для сада — в 2,6 год к году. «В целом за 3 дня россияне приобрели онлайн рекордные 130 тысяч единиц различных товаров для дачи, что в 2,2 раза больше аналогичного периода 2020 года», — заметили в Wildberries.

Президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.