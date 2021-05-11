Эксперты спрогнозировали цены на квартиры летом

Цены на недвижимость в Москве летом 2021 года не снизятся даже при условии отмены льготной ипотеки, однако застройщики могут предложить клиентам различные акции и специальные предложения для создания спроса. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова полагает, что не подешевеет ни первичное, ни вторичное жилье, более того, цены вырастут в среднем на 10 процентов. Причиной тому специалист называет рост цен на стройматериалы, такие как бетон и металл. В настоящее время средняя цена квадратного метра в столице колеблется в районе 225 тысяч рублей.

Материалы по теме Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья? Не сразу строилась Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы

Генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков, напротив, считает возможным падение стоимости в пределах пяти процентов на «первичку», «вторичка» же не подешевеет. Он связал это с сокращением количества объектов на продажу и отметил, что сейчас жилье продается на пределе возможных цен. Эксперт добавил, что на этом фоне увеличилась стоимость однокомнатных квартир, двухкомнатные прибавят до пяти процентов, трехкомнатные — на два-три процента, если экономическая ситуация в России не поменяется.

Владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс не исключила, что застройщики предложат москвичам различные акции, например, машино-место в подарок или субсидирование процентных ставок по ипотеке. Кроме того, появится возможность купить квартиру в новостройке в рассрочку от трех до пяти лет без переплат, предположила специалист.

Ранее риелтор Алексей Силантьев раскрыл единственный способ выгодно купить квартиру. По его словам, для этого необходимо отложить все дела и максимально сконцентрироваться на выборе жилья. Эксперт также предупредил, что на рынке недвижимости не бывает честных скидок. Так, низкая стоимость по сравнению с квартирой по соседству свидетельствует о скрытых недостатках.