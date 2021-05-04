Россияне начали отказываться от одобренной ипотеки

Россияне начали отказываться от одобренных банками ипотечных заемов. Об этом во вторник, 4 мая, пишут «Известия».

Как обнаружил в конце апреля онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka, около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от этого кредита из-за желания взять займ на более выгодных условиях. По данным аналитиков, более половины из них рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5 процента годовых, а еще 20 процентов не довольны предложенными сроками кредитования: они хотят расплатиться с банком максимум за 10 лет, в то время как их доходы позволяют сделать это за 20 и более лет.

Кроме того, 15 процентов отказавшихся от одобренного кредита впоследствии снимают жилье, еще десять процентов — надеются на более низкие ставки или ожидают снижения цен на недвижимость. Еще пять процентов «отказников» прерывают общение с банком без объяснения причин.

Опрошенные изданием эксперты видят причину отказа в росте цен на недвижимость, уничтожившем всю выгоду от пониженной ставки. Вместе с тем они ожидают рост ипотечных ставок во втором полугодии 2021 года. Это может произойти из-за повышения ключевой ставки Центробанком или сворачивания льготных госпрограмм, но, поскольку окончательное решение по ним еще не принято, делать какие-то прогнозы пока нельзя. Кроме того, россияне могут прибегнуть к рассрочке вместо ипотечного кредита.

Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал три табу, при которых банкам не следует выдавать россиянам ипотечные кредиты. По его мнению, в список запретов для работы в ипотечной сфере входят валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами. «Это такие вещи, которые после 2008 года индустрия выучила очень хорошо», — подчеркнул предприниматель.

В марте 2021 года Центробанк предложил варианты регулирования ипотечного кредитования по плавающим ставкам. Специалисты учли международный опыт в этой сфере и сформулировали шесть сценариев. Среди них оказался полный запрет на кредитование физлиц по плавающим ставкам.