Россиянам назвали табу при выдаче ипотеки

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал три табу, при которых банкам не следует выдавать россиянам ипотечные кредиты. Предприниматель поделился мнением в интервью РБК.

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По мнению Хотимского, в список запретов для работы в ипотечной сфере входят валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами. «Это такие вещи, которые после 2008 года индустрия выучила очень хорошо», — подчеркнул предприниматель.

В качестве примера негативных последствий Хотимский привел положение в США в 2008 году, когда кредиты с плавающими ставками и растущими платежами усугубили кризисную ситуацию. Предприниматель отметил, что из-за увеличения ставок начинают расти дефолты. После на рынке появляется больше квартир, а цены на них снижаются, что в итоге увеличивает убытки банков.

В марте 2021 года Центробанк предложил варианты регулирования ипотечного кредитования по плавающим ставкам. Специалисты учли международный опыт в этой сфере и сформулировали шесть сценариев. Среди них оказался полный запрет на кредитование физлиц по плавающим ставкам.