Россиянам раскрыли способы взять ипотеку без первого взноса

Взять ипотеку без первоначального взноса в России можно тремя разными способами. Их раскрыли эксперты Минстроя Бурятии, сообщает местный телеканал «Ариг Ус».

Как отметили специалисты, в целом Центробанк не одобряет выдачу ипотеки без первоначального вноса, поскольку считает этот банковский продукт высокорисковым: если граждане не вкладывают собственные средства в покупку квартиры, то и расстаться с ней им будет несложно.

Тем не менее оформить кредит с нулевым взносом можно, во-первых, под залог имеющейся недвижимости. При этом банк будет тщательно оценивать ликвидность объекта. Если ипотеку выдадут, на имущество будет наложено обременение, и снимут его только после полного погашения кредита. Сумма кредита в этом случае не превысит 65 процентов от оценочной стоимости приобретаемой недвижимости.

Второй способ — взять ипотеку, использовав в качестве первоначального взноса материнский капитал. В 2021 году размер маткапитала составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго. При покупке жилья с использованием средств маткапитала заемщик обязан выделить доли детям, напомнили в Минстрое.

Третий вариант для «нулевого» заемщика — стать участником специальных государственных программ, например, программы «Военная ипотека». Ее создали для военнослужащих, участвующих в НИС — накопительно-ипотечной системе. Платежи по такой ипотеке будет вносить не сам заемщик, а непосредственно государство.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.

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