Россияне начали массово отказываться от ипотеки

Около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выгодных условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

По данным аналитиков, более половины добровольно отвергших ипотеку граждан рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5 процента годовых. Около 20 процентов «отказников» не устраивают предложенные сроки кредитования: они хотят расплатиться с банком максимум за 10 лет, в то время их доходы позволяют сделать это за 20 и более лет.

Примерно 15 процентов граждан из числа массово отказавшихся от ипотеки впоследствии снимают жилье, около 10 процентов потенциальных заемщиков ждут более низких ставок или снижения цен на квартиры. Еще 5 процентов таких клиентов прерывают общение с банком без объяснения причин. Эксперты полагают, что долю добровольных отказов от ипотеки можно снизить, если начать развивать в стране программы финансовой грамотности.

Ранее в апреле российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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