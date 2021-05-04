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Россиян предупредили о наказании за досрочное погашение кредита

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Фото: pixabay.com

C 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без начисления комиссий и дополнительных платежей. Если это не прописано в договоре, то заемщик в течение 30 дней должен предупредить кредитную организацию о планах выплатить долг. Однако не все банки следуют закону и могут наказать заемщика штрафом за нарушение договора. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Алексей Гавришев.

Как пояснил в беседе с изданием другой юрист Егор Редин, банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если они отказываются принять заявление или препятствуют другими способами, нужно потребовать от них обосновать такие действия в письменном виде.

Кроме того, если банк все же наложил штраф за досрочное погашение кредита, решение можно оспорить в суде. После погашения банковской задолженности необходимо получить подтверждающий это документ с подписью ответственного сотрудника и печатью. Это будет официальным подтверждением того, что банк не имеет претензий к клиенту, а он исполнил свои обязательства перед кредитной организацией.

Ранее эксперты Минстроя Бурятии раскрыли три способа взять ипотеку без первоначального взноса в России. В частности, оформить кредит с нулевым взносом можно под залог имеющейся недвижимости. При этом банк будет тщательно оценивать ликвидность объекта. Кроме того, можно стать участником специальных государственных программ.

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