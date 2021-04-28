Россиянам дали советы по выплате ипотеки при потере работы

При потере работы и дохода у ипотечного заемщика есть несколько вариантов действий, заявила агентству Regnum адвокат, эксперт в сфере жилищного права Людмила Никифорова. Она посоветовала ипотечникам ни в коем случае не прятаться от банков в случае финансовых затруднений.

Как отметила эксперт, есть несколько способов справиться со сложной ситуацией. Стратегия поведения зависит от того, по какой причине заемщик лишился дохода — по собственной инициативе или поневоле. Если речь идет об увольнении по собственному желанию, то государство не сможет его защитить, и придется искать варианты дополнительного дохода, сдать квартиру в аренду (а самому временно переехать к родственникам) либо продать ее. Также можно реструктуризировать ипотечный кредит, увеличив его срок и снизив сумму ежемесячного платежа.

Если российский гражданин попал в трудную жизненную ситуацию, можно оформить ипотечные каникулы, напомнила адвокат. Для получения отсрочки по выплате ипотеки должны соблюдаться определенные условия (размер кредита не превышает установленный законом лимит, условия кредитного договора ранее не изменялись по требованию заемщика, жилье в залоге — единственное). Льготный период (ипотечные каникулы) продлится не больше шести месяцев.

Во время каникул платежи по ипотеке не вносятся, но при желании и возможности заемщик все же может их вносить, указала эксперт. «Не стоит прятаться от банка, если в вашей жизни случилась непредвиденная ситуация. Банк не становится в этот период вашим врагом, он сам заинтересован в том, чтобы обязательства были исполнены», — заключила Никифорова.

Ранее в апреле российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru