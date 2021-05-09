Дом
 
Последние новости
Чехия решила потребовать от России миллионы долларов за взрывы во Врбетице
Поиски пропавшего омского министра здравоохранения приостановили
Россиянин Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1»
Москвичи изобразили половой акт в городском фонтане и попали на видео
Clubhouse запустит официальное приложение для Android
Праздничный салют из 12 тысяч залпов в Москве сняли на видео
Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
Россиянин Мазепин встал на колено перед гонкой «Формулы-1»
Число участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» достигло пяти миллионов
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценена стоимость недвижимости на черноморских курортах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

За год рост цен на недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20 процентов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на риелторов.

Отмечается, что причиной повышения стоимости квадратного метра стали переход на удаленную работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях.

Так, в Сочи жилье в новостройках подорожало на 25 процентов — до 165 тысяч рублей. В Геленджике за год стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 22 процента и теперь составляет 123 тысячи рублей. В Анапе цена на новое жилье увеличилась на 21 процент и почти достигла 100 тысяч рублей. В Новороссийске и Туапсе цены установились в пределах 60–80 тысяч за квадратный метр.

По данным риелторов, в Крыму цены за год выросли на 20,8 процента. В настоящее время средняя стоимость курортной недвижимости на полуострове — 106 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что строительные компании нашли замену дорогим квартирам в Сочи: потенциальным покупателям стали активно предлагать жилье небольшой площади. Профессор экономического факультета РУДН, эксперт в сфере оценки недвижимости Владимир Пизенгольц отметил, что в последнее время в Сочи увеличилось количество предложений о продаже студий площадью 18-20 квадратных метров и «однушек» до 32 квадратных метров. «Небольшие студии доступнее по цене и в принципе вполне годятся для проживания наездами, неполный год», — пояснил Пизенгольц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Охота за квартирами: как изменился рынок черноморской недвижимости
В Сочи нашли замену дорогому жилью
Определены города России с самым доступным жильем
Другие материалы рубрики
Дом00:0122 января

Как дома

Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
19:4327 апреля

Российская пенсионерка затопила квартиру и едва не погибла из-за ковра

17:5827 апреля

В США рассказали о декорациях «Оскара»

16:1727 апреля

Ведущая Первого канала рассказала о трудностях ремонта

Дом00:0319 января

Осколки Союза

Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе
15:0627 апреля

Неизвестные подожгли дом основателя PornHub

13:4927 апреля

В Подмосковье запустят программу реновации

12:2927 апреля

Россиянам посоветовали не медлить с покупкой жилья в Крыму

Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
11:4927 апреля

Россиян предупредили о росте цен на мебель

11:0127 апреля

В российском городе пропал памятник Ленину

10:2827 апреля

В Сочи нашли сотни дешевых микроквартир

Россия
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
Меркель раскритиковала идею отказаться от патентов на вакцины
Американский адмирал описал возможный сценарий войны России и Украины
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
В России предсказали срок завершения «Северного потока-2»
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
Разработчики вакцины от коронавируса выступили за отказ от патентов
«Я выстрелил в него два раза»
10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии
Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира»
Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Избивший Панарина хоккеист объяснился
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Стало известно о переходе нападающего сборной России Заболотного в ЦСКА
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
«Реал» решил продать купленного за 115 миллионов евро игрока в два раза дешевле
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
УЕФА заставил платить отказавшиеся от участия в Суперлиге клубы
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Ученые признали опасным популярный пищевой краситель
72 дня в вечности
49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
Суд в США получил иск от имени слонихи
Мелинда и Билл Гейтс «Мы никогда не ссорились»
Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
Женщина привилась AstraZeneca и покрылась синяками
Невеста отменила свадьбу из-за незнания женихом таблицы умножения
Все материалы
Раскрыта внешность абсолютно нового ГАЗ «Соболь» 4х4
Когда Ferrari — это скучно: автомобили для адреналиновых маньяков
Одноместная «формула» и суперкар с русским названием
Обновленный Duster лишился камуфляжа: первая фотография
Насколько крута новая BMW M4 на треке?
Как получилось, что мощному и быстрому купе вопросов больше, чем ответов?
В Чили сделали обстоятельный видеообзор УАЗ Patriot
Cреднемоторные «Корветы»? Было такое!
Уникальные концепты, которые готовили Chevrolet Corvette к революции компоновки
Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы