Оценена стоимость недвижимости на черноморских курортах

За год рост цен на недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20 процентов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на риелторов.

Отмечается, что причиной повышения стоимости квадратного метра стали переход на удаленную работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях.

Так, в Сочи жилье в новостройках подорожало на 25 процентов — до 165 тысяч рублей. В Геленджике за год стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 22 процента и теперь составляет 123 тысячи рублей. В Анапе цена на новое жилье увеличилась на 21 процент и почти достигла 100 тысяч рублей. В Новороссийске и Туапсе цены установились в пределах 60–80 тысяч за квадратный метр.

По данным риелторов, в Крыму цены за год выросли на 20,8 процента. В настоящее время средняя стоимость курортной недвижимости на полуострове — 106 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что строительные компании нашли замену дорогим квартирам в Сочи: потенциальным покупателям стали активно предлагать жилье небольшой площади. Профессор экономического факультета РУДН, эксперт в сфере оценки недвижимости Владимир Пизенгольц отметил, что в последнее время в Сочи увеличилось количество предложений о продаже студий площадью 18-20 квадратных метров и «однушек» до 32 квадратных метров. «Небольшие студии доступнее по цене и в принципе вполне годятся для проживания наездами, неполный год», — пояснил Пизенгольц.