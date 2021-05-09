В Сочи нашли замену дорогому жилью

Строительные компании нашли замену дорогим квартирам в Сочи: потенциальным покупателям стали активно предлагать жилье небольшой площади. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор экономического факультета РУДН, эксперт в сфере оценки недвижимости Владимир Пизенгольц.

Он уточнил, что в последнее время в Сочи увеличилось количество предложений о продаже студий площадью 18-20 квадратных метров и «однушек» до 32 квадратных метров. «Небольшие студии доступнее по цене и в принципе вполне годятся для проживания наездами, неполный год», — пояснил Пизенгольц.

С учетом относительно высокой стоимости квадратного метра такое малогабаритное жилье наиболее востребовано, особенно среди частных инвесторов, утверждает директор центра недвижимости и ипотеки компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. «Если нужна квартира большей площадью, нормальной практикой стало покупать несколько студий с целью дальнейшего их объединения», — добавил он.

В апреле стало известно, что за год квадратный метр в строящихся многоквартирных домах Сочи подорожал на 25 процентов, до 165 тысяч рублей. В среднем новая квартира в городе стоит 9,8 миллиона рублей — на 20 процентов больше, чем в 2020-м. Вторичный рынок жилья в Сочи немного отстает от первичного: стоимость «квадрата» готового жилья — 151 тысяча рублей (плюс 17 процентов за год), стандартная квартира стоит 9,3 миллиона рублей.

Ранее в том же месяце сообщалось, что в некоторых районах Сочи стоимость жилья на первичном рынке достигла уровня московских новостроек бизнес-класса. Среди причин, которые повлияли на ситуацию, аналитики называют запуск программы льготной ипотеки и «импортозамещение» заграничных направлений.