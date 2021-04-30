Определена средняя стоимость квартиры в Сочи

За год, с апреля 2020-го, квадратный метр в строящихся многоквартирных домах Сочи подорожал на 25 процентов, до 165 тысяч рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру». В среднем новая квартира в городе стоит 9,8 миллиона рублей — на 20 процентов больше, чем год назад.

Вторичный рынок жилья в Сочи немного отстает от первичного, определили эксперты: стоимость «квадрата» готового жилья — 151 тысяча рублей (плюс 17 процентов за год), стандартная квартира стоит 9,3 миллиона рублей (на 18,5 процента больше, чем в апреле 2020-го).

По данным «Мира квартир», до 80 процентов продаж жилья в Сочи приходятся на иногородних — некоторые инвесторы, не мелочась, скупают по несколько лотов за раз. «Главный курорт России стал лидером по темпам удорожания в регионе (Краснодарском крае — прим. "Ленты.ру"). Там идет жесткая охота за квартирами», — подчеркивают специалисты.

При этом в 2020 году сочинский рынок пополнился сразу несколькими проектами в актуальном формате — с компактными квартирами, студиями и апартаментами, в том числе бизнес-класса. «Но с 1 июля 2021 года в Сочи объявлен мораторий на строительство многоквартирных домов. Так что в ближайшие месяцы, пока мораторий не отменят, ожидается продолжение активного роста цен из-за дефицита новостроек», — заключают эксперты.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется скопить от 144 до 283 местных зарплат. Самые доступные новые квартиры предлагаются в Челябинске (приобрести «однушку» там можно на 48,7 зарплаты).

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