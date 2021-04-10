Популярный российский курорт объявил о досрочном начале туристического сезона

Курорты Краснодарского края начнут принимать туристов на месяц раньше, чем обычно. Об этом объявил вице-губернатор региона Александр Руппель, сообщает ТАСС.

Как отметил Руппель, стабильная эпидемиологическая обстановка и соблюдение антиковидных мер позволят досрочно начать курортный сезон. «В этом году он начнется уже 1 мая», — заявил вице-губернатор.

По его словам, число заболевших в сутки на популярном российском курорте не превышает 100 человек. Также благодаря эффективности принимаемых мер в регионе удалось избежать всплеска заболеваемости зимой.

Ранее в апреле россияне назвали самые чистые города страны. Лидером мнений оказалась Казань, следом идет Феодосия. Третье место поделили Краснодар и Калининград — 16,33 процента респондентов считают их ухоженными и приятными для отдыха.