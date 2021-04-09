Названы самые чистые города России

Самыми чистыми городами России оказались Казань, Феодосия, Краснодар и Калининград. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Большинство опрошенных (26,53 процента) назвали самым приятным городом Казань. Вторым по рейтингу идет Феодосия — культурность курорта для проживания и отдыха отметили 20,41 процента россиян.

На третьем месте с одинаковым количеством голосом оказались Краснодар и Калининград — 16,33 процента респондентов считают эти города ухоженными.

Также самыми чистыми городами России были выбраны Екатеринбург, Грозный, Уфа, Чебоксары, Тюмень и Владивосток.

Ранее в марте лучшим городом России, где можно начать жизнь «с чистого листа», был признан Краснодар. Так, по информации экспертов, тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. При этом, выяснилось, что большинство россиян хотели бы уехать жить в столицу Кубани — за нее проголосовало 28,7 процента опрошенных.