Женщины назвали лучшие города России для отдыха без мужчин

Лучшим городом для отдыха без мужчин, по мнению женщин, оказался Севастополь. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По информации специалистов, путешествия без партнера за последний год начали набирать все большую популярность среди женщин. «Цели поездок могут быть разными: это момкейшн (отдых матерей от семейных обязанностей — прим. «Ленты.ру»), шоппинг, знакомства, экскурсии, спорт, антистресс, бегство и отдых от мужчин (особо популярно в пандемию)», — рассказали представители сервиса.

Согласно данным аналитиков, наиболее востребованным направлением является Севастополь — его выбирают 24 процента соло-путешественниц. На втором месте оказался Санкт-Петербург (20 процентов туристок), на третьем — Анапа (15 процентов).

Кроме того, в рейтинг лучших мест для отдыха женщин без мужчин попали Казань (12 процентов), Суздаль (9 процентов), Кимры (5 процентов) и Москва (4 процента), а также абхазская Гагра (10 процентов).

«Возможно, новая тенденция приведет к организации отелей или этажей в отелях только для женщин, куда вход для мужчин будет строго воспрещен. Такие отели уже есть в других странах, в России они до 2020 года не были популярны», — подытожили эксперты.

В ноябре мужчины назвали самый лучший город России для отдыха без женщин. В ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22 процента) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. При этом на втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78 процента), а на третьем — юго-восточный крымский город Судак (13,33 процента).