Стали известны города России с самыми «ужасными» отелями

Россияне рассказали об отечественных городах с самыми «ужасными» отелями, внешний вид которых их напугал. Полный список населенных пунктов стал известен из исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, большинство туристов (26,3 процента) ужаснулись при виде внутреннего и внешнего убранства объектов размещения в Челябинске. На втором месте по уровню состояния отелей оказался Псков (18,4 процента), а на третьем — Ялта (15,8 процента).

Кроме того, российские путешественники также остались недовольны интерьером и экстерьером некоторых отелей в Москве (10,5 процента), Сочи (7,9 процента) и Санкт-Петербурге (5,2 процента).

Вдобавок в рейтинге оказались Казань (5,2 процента), Ростов-на-Дону (5,2 процента), Уфа (2,6 процента) и Владимир (2,6 процента).

Ранее в октябре в Лондоне нашли худшую квартиру на платформе Airbnb с матрасом посреди поля. На кадрах ролика, опубликованных таблоидом, видно «жилище», обустроенное под деревом тремя приятелями: оно состоит из матраса и прикроватного столика с двумя стаканами воды и лампой, которую невозможно включить.