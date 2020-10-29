Найдена худшая квартира Airbnb с матрасом посреди поля

В Лондоне нашли худшую квартиру на платформе Airbnb с матрасом посреди поля. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видео, опубликованных таблоидом, видно «жилище», обустроенное под деревом: оно состоит из матраса и прикроватного столика с двумя стаканами воды и лампой, которую невозможно включить на улице.

Как отмечается, квартиру создали трое британских влогеров, управляющих развлекательным каналом Passion Squad с розыгрышами и приколами. Снимая видео, шутники рассчитывали показать подписчикам «ужасы» Airbnb, но эффект получился обратным.

«К нашему удивлению, когда мы загрузили видео на платформу, увидели множество откликов. (...) Это безумное достижение! Создать худший Airbnb в мире, а затем получить сумасшедшее количество просьб остаться! Возможно, придется открыть это дело на полную», — рассказал журналистам один из создателей ролика Рис Саймонс (Rhys Simmons).