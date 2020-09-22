Снявших дом на Airbnb туристов встречал мужчина с дробовиком

Полиция американского штата Юта арестовала местного жителя после того, как он угрожал своему соседу и неоднократно прогонял его гостей, встречая их с дробовиком. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в округе Гарфилд. По информации издания, американец Майкл Рудольф (Michael Rudolph) разозлился на мужчину, живущего в соседнем здании и сдающего помещения в аренду на платформе Airbnb — по его словам, снимавшие дом постояльцы регулярно по ошибке подъезжали к его собственному дому.

Так, когда путешественники проникали на территорию его собственности, Рудольф прогонял их с оружием в руках. После того как сосед пожаловался на поведение американца в полицию, мужчина начал угрожать ему и его клиентам.

В результате представители правоохранительных органов провели обыск в доме Рудольфа и обнаружили там 27 различных видов огнестрельного оружия, включая пистолеты, охотничьи ружья и штурмовые винтовки. Кроме того, полицейские нашли пакетики с наркотическими веществами, предположительно, марихуаной.

Известно, что в 1983 году Рудольф был обвинен в совершении тяжких преступлений.

В июне прошлого года сообщалось, что три путешественницы из Малайзии обнаружили скрытую камеру в съемных апартаментах во время отдыха в Порту, Португалия. Одна из них собиралась принимать душ и заметила, что розетка в ванной выглядит странно. Тогда девушка посветила в нее фонариком от смартфона и увидела, что к верхней внутренней части розетки прикреплена маленькая камера.

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