Стало известно о снижении цен на билеты в Крым и Краснодарский край

Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето 2021 стали ниже, чем в данный сезон 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в Туту.ру.

Средний чек на перелет в Симферополь снизился всего на два процента по сравнению с прошлым годом. На восемь процентов уменьшился чек по билетам в Краснодар до 8093 рублей. Стоимость перелета в Сочи упала на 11 процентов, до 7733 рублей, в Анапу — на десять, до 8933 рублей, а в Геленджик — на 15 процентов, до 8869 рублей.

Также, если за перелет в Сочи из Москвы год назад платили 6213 рублей, то сегодня билет этого же направления будет стоить 5645 рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сочи в прошлом году покупали в среднем за 8939 рублей, а теперь — за 6740 рублей.

Билеты в Анапу из столицы стали доступнее на семь процентов, а из Санкт-Петербурга их цена упала до 6355 рублей.

Ранее стало известно, что самыми дорогими билетами, которые покупали россияне в марте стали авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно стоимостью 459 тысяч рублей.