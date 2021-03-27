Определены самые дорогие билеты на самолет и поезд за март

Сервис OneTwoTrip определил самые дорогие билеты, которые покупали в марте россияне. На первом месте оказались авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк и обратно стоимостью 459 тысяч рублей. Об этом сообщает RT.

На второй строчке расположился билет до Лос-Анджелеса за 357 тысяч рублей, а на третьей — Мале, билет в который туда и обратно стоил 350 тысяч рублей. В рейтинг попали и путешествия в одну сторону. Речь идет, например, о перелете из Москвы до Владивостока, который стоил 335 тысяч рублей, а также билет из столицы в Дубай за 310 тысяч.

Самая дорогая поездка на поезде обошлась пассажиру «Сапсана», следующего рейсом Москва — Санкт-Петербург. Он заплатил за билет 60 тысяч рублей. На втором месте расположилась поездка на поезде из столицы во Владивосток, такое путешествие обошлось пассажирам в 29 тысяч рублей. Следом идет также билет из Москвы в Петербург за 25 тысяч рублей.

Ранее российским туристам, желающим отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказали о способе сэкономить при покупке билетов в страну на период майских праздников. Так, путешествие стыковочным рейсом авиакомпании Turkish Airlines окажется в 2-3 раза дешевле, чем прямой перелет.