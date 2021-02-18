Названо самое удобное место в самолете для длительных перелетов

Британский путешественник назвал самые удобные места в самолете для длительных перелетов. Его выводы публикует издание The Mirror.

Так, Джон Берфитт (John Burfitt) назвал наиболее раздражающей вещью, которая может случиться с пассажирами в полете, удары ногами по спинке кресла попутчиком. В связи с этим турист посоветовал выбрать «худшее» место в салоне — сиденье у окна в задней части лайнера у туалетов.

Как объяснил Берфитт, после одного случая, когда путешественник сзади весь полет толкал его кресло, он всегда выбирает такие места, поскольку только там может расслабиться по-настоящему. «Я понял, как полюбить авиакомпанию. Я нашел лучшее место в самолете», — поделился он.

Берффит перечислил и другие преимущества данного расположения. Например, бортпроводники не задевают это кресло тележкой, а также на нем можно подремать, прислонившись к стене.

Помимо этого издание привело результаты недавнего исследования туристического портала Pipeway, согласно которым, выбрав последний ряд, путешественник с большой вероятностью будет сидеть в одиночестве, так как многие туристы не любят места в хвостовой части самолета.

Ранее в феврале стюардесса раскрыла способы, как вернуть деньги за невозвратный билет. Для того чтобы возместить потраченную сумму, девушка порекомендовала до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, собрать все необходимые документы, подтверждающее это, и направить их заказным письмом в авиакомпанию.