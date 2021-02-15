Российская стюардесса раскрыла способы вернуть деньги за невозвратный билет

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, раскрыла способы вернуть деньги за авиабилет, купленный по невозвратному тарифу. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. Так, речь идет о болезни путешественника, а также нездоровье или смерти члена его семьи, которые осуществляют совместный перелет. Вдобавок речь может идти о неисполнении или ненадлежащем исполнении перевозчиком обязательств по договору.

Для того, чтобы возместить потраченную сумму, блогерша рекомендует, в частности, до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, затем отправить письмо с соответствующим содержанием на e-mail и позвонить на «горячую линию».

Впоследствии туристу также следует собрать все «доказательства» и зафиксировать факты — к примеру, обратиться к врачу и получить справку, желательно, с подписью главврача, — и направить готовый пакет документов вкупе с копией авиабилетов заказными письмом с описью и уведомлением о вручении.

«Если невозвратные билеты были приобретены в комплекте с туром, потребовать у турагентства вернуть деньги и за авиабилеты, и за стоимость путевки», — отметила стюардесса.

Автор поста добавила, что в настоящее время подобные условия соблюдают такие авиакомпании, как «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair, «Победа», KLM и AirFrance, причем некоторые из них предлагают сделать это бесплатно.

12 февраля стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines раскрыла простые способы, помогающие сэкономить в процессе покупки билетов на самолет. В частности, бортпроводница посоветовала путешественникам осуществлять бронирование по будням, в ночное время или рано утром — по ее словам, именно в эти периоды стоимость билетов держится на более низком уровне.