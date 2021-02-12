Внешность российской стюардессы восхитила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась селфи и восхитила иностранных пользователей сети своей внешностью. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре девушка запечатлена в домашней обстановке — она одета в салатовый топ на молнии, ее волосы распущены.

Зарубежные подписчики бортпроводницы были впечатлены ее внешним видом и выразили свое восхищение в комментариях. «Прекрасная королева», «Богиня», «Чудесная», «Ошеломительный снимок», «Идеальное лицо», «Вау! Абсолютное совершенство», «До чего же ты красивая», «Как всегда, изумительная», — писали они.

22 декабря прошлого года сообщалось, что иностранных пользователей сети удивила внешность российской стюардессы, одетой в купальник и запечатленной на отдыхе. На размещенных фотографиях девушка сидела на галечном пляже в бикини черного цвета возле надувного круга в форме фламинго.