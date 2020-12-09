Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась снимком в рабочей обстановке и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре бортпроводница позирует на своем рабочем месте в салоне воздушного судна, на фоне бортовой кухни. Девушка одета в форму — синюю юбку, белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, волосы ее убраны в пучок.

Подписчики представительницы перевозчика, в том числе зарубежные, оценили ее фото в комментариях. «Прекрасная», «Розы красные, фиалки синие, я не знаю почему, но я влюблен в тебя», «Абсолютно обворожительная и замечательная!», «Хорошего тебе полета, дорогая», «Очень стильно одета», — писали они.

30 ноября сообщалось о том, что другая отечественная стюардесса попозировала перед камерой в купальнике на яхте и удивила зарубежных юзеров. На фото девушка позировала в розовом бикини на фоне лазурной воды, стоя полубоком к фотографу. При этом она приподнималась на носочки и держалась руками за ограждения на палубе.