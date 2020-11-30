Снимок российской стюардессы в бикини на яхте удивил иностранцев в сети

Российская стюардесса попозировала перед камерой в купальнике на яхте и удивила иностранных пользователей сети. Снимок появился в Instagram-аккаунте @flight_attendants_after_work, освещающем досуг бортпроводниц.

На фото девушка позирует в розовом бикини на фоне лазурной воды, стоя полубоком к фотографу. При этом она приподнимается на носочки и держится руками за ограждения на палубе.

Зарубежные подписчики аккаунта удивились внешности сотрудницы авиакомпании и стали делать комплименты ее фигуре. «Обожаю твои фото в бикини и твою красоту. Надеюсь, однажды мы встретимся в самолете», «Ты шикарная», «Просто заглядение», «Такая красивая фотография!» — писали они в комментариях.

Ранее в ноябре фотография этой же стюардессы в купальнике на пляже привела иностранных пользователей сети в восторг. На снимке девушка сидела на камнях на фоне моря и скал в черном бикини и белой кепке бренда Balenciaga. Ее образ дополняли золотая цепочка и кольцо на среднем пальце.