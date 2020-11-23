Фото российской стюардессы в бикини привело иностранцев в восторг

Стюардесса российского происхождения попозировала перед камерой на пляже и привела иностранных пользователей сети в восторг. Фото появилось в Instagram-аккаунте @flight_attendants_after_work, освещающем досуг бортпроводниц.

На снимке девушка сидит на камнях на фоне моря и скал в черном бикини и белой кепке бренда Balenciaga. Ее образ дополнен золотой цепочкой и кольцом на среднем пальце.

Зарубежные подписчики аккаунта удивились внешности сотрудницы авиакомпании и бросились делать ей комплименты. «Ооооо, какая ты красивая!», «Потрясающая женщина», «Наслаждайся своим отдыхом», «Прекрасная у тебя фигурка», «Каким спортом ты занимаешься? Я тоже хочу такое тело!» — писали они в комментариях.

Ранее в ноябре откровенные фотографии российской стюардессы на кровати, появившиеся в сети, восхитили иностранных пользователей. На снимках бортпроводница по имени Анастасия позирует перед камерой нижнем белье, сползая с кровати и запрокинув голову назад. На ней также надета белая рубашка и носки в тон.