Откровенные фото российской стюардессы восхитили иностранных пользователей сети

Появившиеся в сети откровенные фотографии российской стюардессы на кровати восхитили иностранных пользователей. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте @flight_attendant_after_work, освещающем жизнь членов экипажей.

На снимках бортпроводница по имени Анастасия позирует перед камерой в нижнем белье, сползая с кровати и запрокинув голову назад. На ней также надета белая рубашка, расстегнутая таким образом, чтобы был виден ее живот, и носки в тон.

Подписчики аккаунта удивились внешности сотрудницы авиакомпании и бросились делать ей комплименты в комментариях. «Очень сексуально», «У тебя потрясающее тело! Никогда не думала о карьере модели?», «Русские девушки самые красивые на планете. Всегда это говорил», «Выглядишь очень хорошо», «Кажется, я знаю, что хочу на ужин», — писали они.

В октябре другая стюардесса российской авиакомпании поделилась откровенным снимком в соцсетях и вызвала восхищение у иностранных пользователей. На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена, предположительно, в красном топе или платье с глубоким вырезом на груди, на ее лицо нанесен яркий макияж с алой помадой.