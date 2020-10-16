Откровенное фото российской стюардессы восхитило иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании поделилась откровенным снимком в соцсетях и вызвала восхищение у иностранных пользователей. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена, предположительно, в красном топе или платье с глубоким вырезом на груди, на ее лицо нанесен яркий макияж с алой помадой. На девушке также надеты серьги-капли с бриллиантами и подвеска, а на ногтях — красный лак. Волосы стюардессы при этом распущены.

Поклонники со всего мира выразили свое восхищение в комментариях под снимком. «Горячая фотография», «Роскошная», «Хорошенькое платье», «Элегантная красота», «Как же ты прекрасна!», «Просто нет слов», «До чего удачный комплект», — писали они.

4 октября российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, поделилась откровенным снимком с подписчиками и удивила их. На первом кадре бортпроводница позирует в темноте возле балконной двери спиной к камере. На втором фото — девушка повернута к фотографу лицом и придерживает занавеску, стоя на балконе в обтягивающем боди бежевого оттенка.