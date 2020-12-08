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Российская стюардесса рассказала об общении с пассажирами-любимчиками

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Фото: Unsplash

Российская стюардесса рассказала, что почти у каждой бортпроводницы на рейсах есть пассажиры-любимчики, которых они видят «чаще, чем коллег». Подробностями общения с ними она поделилась на своей странице в Instagram.

По ее словам, как правило, речь идет о путешественниках, с которыми ей неоднократно приходилось вместе летать — в такой ситуации она уже знает их вкусовые предпочтения, интересуется их делами, а вместе у них даже появляются «общие шуточки».

«Бывает еще веселее. Пассажир, с которым вы часто летаете, давно зовет тебя на чашечку кофе. И вот ты заранее листаешь список пассажиров, видишь знакомое имя и пишешь ему. А он отвечает: "Улетаю в город N..." А вы туда, вообще-то, вместе летите — и на борту наконец-то встречаетесь за чашкой того самого кофе», — сообщила автор поста.

Блогерша также призналась, что всегда рада снова и снова видеть своих «любимчиков», равно как и они любят совместные рейсы, так как знают, что им будет предоставлен качественный сервис.

7 декабря сообщалось, что другая отечественная бортпроводница назвала главные страхи стюардесс. Как призналась девушка, больше всего она боится не услышать будильник — такая история у бортпроводницы уже случалась, и с тех пор на ее телефоне заведено три сигнала, — а также опоздать на рейс или перепутать время или дату явки.

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