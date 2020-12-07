Стюардесса раскрыла требования к внешнему виду бортпроводниц частных самолетов

TikTok / @irinastewardess_russia

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, раскрыла требования к внешнему виду бортпроводниц. Девушка рассказала о них в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила Ирина, в бизнес-авиации, в отличие от гражданской, нет ограничений к внешнему виду сотрудниц. К примеру, рост стюардессы частного самолета может быть любым — некоторые компании принимают на работу девушек ниже 160 сантиметров. Размер одежды таких бортпроводниц, как правило, 40-44, а возраст — от 18 до 45 лет.

«Многие отдают предпочтение девушкам за 30 — считается, что у них больше профессионального опыта. А некоторые в вакансиях сразу прописывают: девушки до 30», — отметила она.

В любом случае, подчеркнула блогерша, стюардессе в бизнес-авиации необходимо обладать приятной внешностью и быть ухоженной: иметь чистую кожу лица, белые ровные зубы, аккуратный маникюр и опрятную одежду.

«Но самое главное — даже будь вы красивой, изящной, с идеальной фигурой, но если в голове у вас пусто, вы сразу идете мимо. Кому нужна безмозглая стюардесса?» — подытожила бортпроводница.