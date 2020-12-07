Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео

Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк в процессе работы на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @flight___love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах запечатлена бортпроводница, одетая в мини-платье, которая сначала стоит к раскрытой багажной полке спиной, а затем резко закрывает ее ногой с разворота.

Подписчики сообщества оценили ролик в комментариях. «Оцените ее старания», «Шик! Возьми с полки пирожок!», «Просто поразительное видео», «Очаровательная улыбка и волосы», «Симпатично», «Она такая милая», «Я тоже так смогу, не удивила», «Может, она тхэквондо раньше занималась?», «Очень креативно», — писали они.