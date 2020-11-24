Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео

Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк при помощи чемодана. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @flight___love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах видно, как бортпроводница в красном фирменном мини-платье и туфлях на каблуках становится на руки, опираясь ногами на дорожную сумку, а затем полностью выпрямляется.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Какая гибкая», «Еще один способ путешествовать», «Очень впечатляет», «Похоже, что все стюардессы — это несостоявшиеся акробатки и гимнастки», «Фантастика!», «Поразительный контроль над телом», «Отличная разминка перед полетом», — писали они.